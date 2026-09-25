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Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка

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Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 1
Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 2
Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 3
Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 4
Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 5
Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 6
Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Schiller
Альбом (сингл)
Euphoria
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый, бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 1
  • Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 2
  • Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 3
  • Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 4
  • Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 5
  • Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 6
  • Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029268812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Schiller
Альбом (сингл)
Euphoria
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Prolog: Willkommen, Euphorie, Memories Of Beyond, Der Traum, My Silence, H?henrausch, Clair de Lune, Willkommen Im Gl?ck, Euphoria, Phoenix, Sieben N?chte, On A Journey, Horizon, Der Siebte Himmel, Willkommen Im Gl?ck (Extended Version), Der Traum (Extended Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый, бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка

В своём новом студийном альбоме Euphoria Шиллер предлагает захватывающее звуковое приключение — эпическое, визуально мощное и трогательное. Лимитированное издание на 180 г цветном виниле в гейтфолде. Schiller — проект немецкого продюсера и художника Кристофера фон Дейлена, ведущего свою деятельность в электронной музыке уже более двадцати лет. Он создаёт мощные произведения, сочетающие электронное звучание, оркестровые элементы, захватывающие ритмы и глубокую атмосферу. Получивший международное признание, Шиллер собирал аншлаги на крупнейших площадках мира и сотрудничал со многими известными артистами. Обладатель множества золотых и платиновых альбомов, сегодня он является одним из самых влиятельных немецких электронных исполнителей, работая на стыке поп-музыки, эмбиента, классической музыки и саунд-дизайна. Euphoria — это гораздо больше, чем просто альбом: это незабываемый звуковой и визуальный опыт.

Отзывы о товаре Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029268812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Schiller
Альбом (сингл)
Euphoria
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Prolog: Willkommen, Euphorie, Memories Of Beyond, Der Traum, My Silence, H?henrausch, Clair de Lune, Willkommen Im Gl?ck, Euphoria, Phoenix, Sieben N?chte, On A Journey, Horizon, Der Siebte Himmel, Willkommen Im Gl?ck (Extended Version), Der Traum (Extended Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый, бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
В своём новом студийном альбоме Euphoria Шиллер предлагает захватывающее звуковое приключение — эпическое, визуально мощное и трогательное. Лимитированное издание на 180 г цветном виниле в гейтфолде. Schiller — проект немецкого продюсера и художника Кристофера фон Дейлена, ведущего свою деятельность в электронной музыке уже более двадцати лет. Он создаёт мощные произведения, сочетающие электронное звучание, оркестровые элементы, захватывающие ритмы и глубокую атмосферу. Получивший международное признание, Шиллер собирал аншлаги на крупнейших площадках мира и сотрудничал со многими известными артистами. Обладатель множества золотых и платиновых альбомов, сегодня он является одним из самых влиятельных немецких электронных исполнителей, работая на стыке поп-музыки, эмбиента, классической музыки и саунд-дизайна. Euphoria — это гораздо больше, чем просто альбом: это незабываемый звуковой и визуальный опыт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Schiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) виниловая пластинка - купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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