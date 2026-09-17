Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
SILVER SIDE UP
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 150287
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
SILVER SIDE UP
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Never Again, How You Remind Me (Mix), Woke Up This Morning, Too Bad, Just For, Hollywood, Money Bought, Where Do I Hide, Hangnail, Good Times Gone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Never Again
|4:20
|A2
|How You Remind Me
|3:43
|A3
|Woke Up This Morning
|3:50
|A4
|Too Bad
|3:52
|A5
|Just For
|4:03
|B1
|Hollywood
|3:04
|B2
|Money Bought
|3:24
|B3
|Where Do I Hide
|3:38
|B4
|Hangnail
|3:54
|B5
|Good Times Gone
|5:18
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227935078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
SILVER SIDE UP
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Never Again, How You Remind Me (Mix), Woke Up This Morning, Too Bad, Just For, Hollywood, Money Bought, Where Do I Hide, Hangnail, Good Times Gone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Never Again
|4:20
|A2
|How You Remind Me
|3:43
|A3
|Woke Up This Morning
|3:50
|A4
|Too Bad
|3:52
|A5
|Just For
|4:03
|B1
|Hollywood
|3:04
|B2
|Money Bought
|3:24
|B3
|Where Do I Hide
|3:38
|B4
|Hangnail
|3:54
|B5
|Good Times Gone
|5:18
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Nickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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