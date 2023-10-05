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AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка

1 Отзывы
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AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rising Power, This House Is On Fire, Flick Of The Switch, Nervous Shakedown, Landslide, Guns For Hire, Deep In The Hole, Bedlam In Belgium, Badlands, Brain Shake
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка

Track List

A1Rising Power3:42
A2This House Is On Fire3:22
A3Flick Of The Switch3:13
A4Nervous Shakedown4:26
A5Landslide3:56
B1Guns For Hire3:24
B2Deep In The Hole3:19
B3Bedlam In Belgium3:51
B4Badlands3:37
B5Brain Shake3:58



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка

05.10.2023
Михаил

Достоинства:
Очень качественное издание.
Звук на высоте.

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rising Power, This House Is On Fire, Flick Of The Switch, Nervous Shakedown, Landslide, Guns For Hire, Deep In The Hole, Bedlam In Belgium, Badlands, Brain Shake
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Rising Power3:42
A2This House Is On Fire3:22
A3Flick Of The Switch3:13
A4Nervous Shakedown4:26
A5Landslide3:56
B1Guns For Hire3:24
B2Deep In The Hole3:19
B3Bedlam In Belgium3:51
B4Badlands3:37
B5Brain Shake3:58


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.10.2023
Михаил

Достоинства:
Очень качественное издание.
Звук на высоте.

Недостатки:
Нет


AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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