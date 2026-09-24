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Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка

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Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 1
Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 2
Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 3
Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 4
Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 5
Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 6
Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 7
Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Lovers Rock
Жанр
Synth-pop, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 1
  • Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 2
  • Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 3
  • Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 4
  • Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 5
  • Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 6
  • Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 7
  • Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Lovers Rock
Жанр
Synth-pop, Soul
Трек-лист
Your Side, Flow, King of Sorrow, Somebody Already Broke My Heart, All About Our Love, Slave Song, TWO The Sweetest Gift, Every Word, Immigrant, Lovers Rock, Its Only Love That Gets You Through
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание альбома Lovers Rock — пятого студийного лонгплея английской группы Sade, выпущенного в 2000 году. Винил 180 грамм, Half-Speed Remastered.. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Sade летом и осенью 2024 года. Для сделанного в студии Abbey Road на половинной скорости мастеринга этих лонгплеев, которые будут выпущены на 180-граммовом виниле, использовались цифровые трансферы высокого разрешения с оригинальных студийных мастер-лент. В результате этого сложного процесса получились версии, которые воспроизводят звук особенно чисто и детально, не искажая того звучания, к которому стремилась группа. Никаких дополнительных цифровых ограничений не использовалось, чтобы не ухудшить динамический диапазон оригинальных миксов. Все альбомы выпущены на 180-граммовом тяжелом виниле, а оригинальные обложки воссозданы до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использовавшейся при их производстве в то время. Lovers Rock (2000) - пятый альбом Sade, содержащий синглы By Your Side и King Of Sorrow. Он был записан в английских студиях Sarm Hook End и Deliverance, а также в испанской El Cortijo Studio.

Отзывы о товаре Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587848415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
Lovers Rock
Жанр
Synth-pop, Soul
Трек-лист
Your Side, Flow, King of Sorrow, Somebody Already Broke My Heart, All About Our Love, Slave Song, TWO The Sweetest Gift, Every Word, Immigrant, Lovers Rock, Its Only Love That Gets You Through
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ремастированное переиздание альбома Lovers Rock — пятого студийного лонгплея английской группы Sade, выпущенного в 2000 году. Винил 180 грамм, Half-Speed Remastered.. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Sade летом и осенью 2024 года. Для сделанного в студии Abbey Road на половинной скорости мастеринга этих лонгплеев, которые будут выпущены на 180-граммовом виниле, использовались цифровые трансферы высокого разрешения с оригинальных студийных мастер-лент. В результате этого сложного процесса получились версии, которые воспроизводят звук особенно чисто и детально, не искажая того звучания, к которому стремилась группа. Никаких дополнительных цифровых ограничений не использовалось, чтобы не ухудшить динамический диапазон оригинальных миксов. Все альбомы выпущены на 180-граммовом тяжелом виниле, а оригинальные обложки воссозданы до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использовавшейся при их производстве в то время. Lovers Rock (2000) - пятый альбом Sade, содержащий синглы By Your Side и King Of Sorrow. Он был записан в английских студиях Sarm Hook End и Deliverance, а также в испанской El Cortijo Studio.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка - купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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