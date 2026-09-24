Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sade - Lovers Rock (Half Speed) (0196587848415) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание альбома Lovers Rock — пятого студийного лонгплея английской группы Sade, выпущенного в 2000 году. Винил 180 грамм, Half-Speed Remastered.. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Sade летом и осенью 2024 года. Для сделанного в студии Abbey Road на половинной скорости мастеринга этих лонгплеев, которые будут выпущены на 180-граммовом виниле, использовались цифровые трансферы высокого разрешения с оригинальных студийных мастер-лент. В результате этого сложного процесса получились версии, которые воспроизводят звук особенно чисто и детально, не искажая того звучания, к которому стремилась группа. Никаких дополнительных цифровых ограничений не использовалось, чтобы не ухудшить динамический диапазон оригинальных миксов. Все альбомы выпущены на 180-граммовом тяжелом виниле, а оригинальные обложки воссозданы до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использовавшейся при их производстве в то время. Lovers Rock (2000) - пятый альбом Sade, содержащий синглы By Your Side и King Of Sorrow. Он был записан в английских студиях Sarm Hook End и Deliverance, а также в испанской El Cortijo Studio.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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