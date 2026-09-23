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David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка

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David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643092
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197409950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка

Виниловая пластинка David Bowie / Pinups (1LP) - это настоящая жемчужина в мире рок-музыки. Одноименный альбом Дэвида Боуи Pinups является уникальным трибьютом легендарным группам и музыкантам, которых он уважал и которые оказали влияние на его творчество. Купить виниловую пластинку David Bowie / Pinups (1LP) - это возможность стать обладателем настоящей рок-классики и насладиться уникальным звучанием этого альбома. Он представляет собой смесь энергичных рок-версий песен знаменитых коллег Боуи, создавая неповторимую мелодическую палитру. Эта виниловая пластинка в оформлении David Bowie / Pinups выполнена в стильном дизайне, который отражает атмосферу и эстетику того времени. Она станет отличным приобретением как для коллекционеров, так и для всех ценителей музыки винила.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197409950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка David Bowie / Pinups (1LP) - это настоящая жемчужина в мире рок-музыки. Одноименный альбом Дэвида Боуи Pinups является уникальным трибьютом легендарным группам и музыкантам, которых он уважал и которые оказали влияние на его творчество. Купить виниловую пластинку David Bowie / Pinups (1LP) - это возможность стать обладателем настоящей рок-классики и насладиться уникальным звучанием этого альбома. Он представляет собой смесь энергичных рок-версий песен знаменитых коллег Боуи, создавая неповторимую мелодическую палитру. Эта виниловая пластинка в оформлении David Bowie / Pinups выполнена в стильном дизайне, который отражает атмосферу и эстетику того времени. Она станет отличным приобретением как для коллекционеров, так и для всех ценителей музыки винила.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка – стоимость товара 4400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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