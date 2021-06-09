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Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
CONSTRUCTION TIME AGAIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103672
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEPECHE MODE
filter_none Товар входит в коллекцию DEPECHE MODE

Коллекция DEPECHE MODE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853300013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
CONSTRUCTION TIME AGAIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love, In Itself, More Than A Party, Pipeline, Everything Counts, Two Minute Warning, Shame, The Landscape Is Changing, Told You So, And Then.
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка

Track List

A1Love, In Itself
A2More Than A Party
A3Pipeline
A4Everything Counts
B1Two Minute Warning
B2Shame
B3The Landscape Is Changing
B4Told You So
B5And Then...



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка

09.06.2021
Кирилл

Достоинства:
Качественное переиздание 2016 года. Звук и полиграфия в полном порядке. Хороший вариант для тех, кто не хочет люто переплачивать за первопрессы

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Первый по-настоящему зрелый альбом группы, огромный шаг вперед по сравнению с предыдущим A Broken Frame. Его главный хит, убойная Everything Counts вот уже почти четыре десятилетия исполняется на каждом концерте группы. Первый альбом с Аланой Уайлдером в качестве полноценного участника группы. Звучание альбома - его несомненная заслуга, наряду с композиторским гением Мартина Гора и окрепшим вокалом Гаана. Единственный альбом группы, на котором Алан является автором целых двух песен (Two Minute Warning и The Landscape Is Changing), остальной материал написан Гором.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853300013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
CONSTRUCTION TIME AGAIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love, In Itself, More Than A Party, Pipeline, Everything Counts, Two Minute Warning, Shame, The Landscape Is Changing, Told You So, And Then.
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Love, In Itself
A2More Than A Party
A3Pipeline
A4Everything Counts
B1Two Minute Warning
B2Shame
B3The Landscape Is Changing
B4Told You So
B5And Then...


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.06.2021
Кирилл

Достоинства:
Качественное переиздание 2016 года. Звук и полиграфия в полном порядке. Хороший вариант для тех, кто не хочет люто переплачивать за первопрессы

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Первый по-настоящему зрелый альбом группы, огромный шаг вперед по сравнению с предыдущим A Broken Frame. Его главный хит, убойная Everything Counts вот уже почти четыре десятилетия исполняется на каждом концерте группы. Первый альбом с Аланой Уайлдером в качестве полноценного участника группы. Звучание альбома - его несомненная заслуга, наряду с композиторским гением Мартина Гора и окрепшим вокалом Гаана. Единственный альбом группы, на котором Алан является автором целых двух песен (Two Minute Warning и The Landscape Is Changing), остальной материал написан Гором.


Depeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая пластинка - купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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