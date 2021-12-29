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Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 6
Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 7
Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 8
Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SOME GREAT REWARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 5
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 6
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 7
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 8
  • Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEPECHE MODE
filter_none Товар входит в коллекцию DEPECHE MODE

Коллекция DEPECHE MODE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853300112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SOME GREAT REWARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Something to Do, Lie to Me, People Are People, It Doesn't Matter, Stories of Old, Somebody, Master and Servant, If You Want, Blasphemous Rumours
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка

Track List

A1Something To Do3:45
A2Lie To Me5:04
A3People Are People3:52
A4It Doesn't Matter4:45
A5Stories Of Old3:12
B1Somebody4:26
B2Master And Servant4:13
B3If You Want4:40
B4Blasphemous Rumours6:21



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка

29.12.2021
Кирилл

Достоинства:
Переиздание в 2016 году четвертого студийного альбома великих ДМ. Да, не первопресс) Но все очень красиво и качественно сделано, к тому же по очень хорошей цене, так что не парьтесь и покупайте здесь этот вариант издания!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Some Great Reward стал четвертым по счету номерным альбомом группы. И самым музыкально зрелым на тот день. Мартин Гор уже окончательно утвердился в роли основного автора песен и вообще босса ДМ, голос Дэвида обрел силу и уверенность, Алан продолжил оформлять фирменный звук команды, Энди тоже был при деле. Альбом содержит довольно разноплановый материал. Самым громким синглом стала People Are People, добравшаяся аж до 4 места британских чартов. Скандальные тексты других синглов с этого альбома - Master and Servant и Blasphemous Rumours наделали немало шума и тоже поднялись довольно высоко в хит-парадах. Остальные песни тоже хороши, слабого материала на пластинке нет. Это последний альбом группы, на котором присутствует песня, написанная Аланом Уайлдером (If You Want)



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853300112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SOME GREAT REWARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Something to Do, Lie to Me, People Are People, It Doesn't Matter, Stories of Old, Somebody, Master and Servant, If You Want, Blasphemous Rumours
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Something To Do3:45
A2Lie To Me5:04
A3People Are People3:52
A4It Doesn't Matter4:45
A5Stories Of Old3:12
B1Somebody4:26
B2Master And Servant4:13
B3If You Want4:40
B4Blasphemous Rumours6:21


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.12.2021
Кирилл

Достоинства:
Переиздание в 2016 году четвертого студийного альбома великих ДМ. Да, не первопресс) Но все очень красиво и качественно сделано, к тому же по очень хорошей цене, так что не парьтесь и покупайте здесь этот вариант издания!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Some Great Reward стал четвертым по счету номерным альбомом группы. И самым музыкально зрелым на тот день. Мартин Гор уже окончательно утвердился в роли основного автора песен и вообще босса ДМ, голос Дэвида обрел силу и уверенность, Алан продолжил оформлять фирменный звук команды, Энди тоже был при деле. Альбом содержит довольно разноплановый материал. Самым громким синглом стала People Are People, добравшаяся аж до 4 места британских чартов. Скандальные тексты других синглов с этого альбома - Master and Servant и Blasphemous Rumours наделали немало шума и тоже поднялись довольно высоко в хит-парадах. Остальные песни тоже хороши, слабого материала на пластинке нет. Это последний альбом группы, на котором присутствует песня, написанная Аланом Уайлдером (If You Want)


Depeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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