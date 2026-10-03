Depeche Mode - Playing The Angel (0889853369911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
PLAYING THE ANGEL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 138372
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3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853369911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
PLAYING THE ANGEL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A Pain That I'm Used To, John The Revelator, Suffer Well, The Sinner In Me, Precious, Macro, I Want It All, Nothing's Impossible, Introspectre, Damaged People, Lilian, The Darkest Star
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Playing The Angel (0889853369911) виниловая пластинка
Track List
|A1
|A Pain That I'm Used To
|A2
|John The Revelator
|A3
|Suffer Well
|B1
|The Sinner In Me
|B2
|Precious
|B3
|Macro
|C1
|I Want It All
|C2
|Nothing's Impossible
|C3
|Introspectre
|C4
|Damaged People
|D1
|Lilian
|D2
|The Darkest Star
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853369911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
PLAYING THE ANGEL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A Pain That I'm Used To, John The Revelator, Suffer Well, The Sinner In Me, Precious, Macro, I Want It All, Nothing's Impossible, Introspectre, Damaged People, Lilian, The Darkest Star
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|A Pain That I'm Used To
|A2
|John The Revelator
|A3
|Suffer Well
|B1
|The Sinner In Me
|B2
|Precious
|B3
|Macro
|C1
|I Want It All
|C2
|Nothing's Impossible
|C3
|Introspectre
|C4
|Damaged People
|D1
|Lilian
|D2
|The Darkest Star
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Depeche Mode - Playing The Angel (0889853369911) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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