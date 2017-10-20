Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ELYSIUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 139821
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Коллекция PET SHOP BOYS
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ELYSIUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Leaving
|A2
|Invisible
|A3
|Winner
|A4
|Your Early Stuff
|A5
|A Face Like That
|A6
|Breathing Space
|B1
|Ego Music
|B2
|Hold On
|B3
|Give It A Go
|B4
|Memory Of The Future
|B5
|Everything Means Something
|B6
|Requiem In Denim And Leopardskin
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ELYSIUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Leaving
|A2
|Invisible
|A3
|Winner
|A4
|Your Early Stuff
|A5
|A Face Like That
|A6
|Breathing Space
|B1
|Ego Music
|B2
|Hold On
|B3
|Give It A Go
|B4
|Memory Of The Future
|B5
|Everything Means Something
|B6
|Requiem In Denim And Leopardskin
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Pet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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