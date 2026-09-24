Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 715222
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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227378813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, The Clap, Starship Trooper, Life Seeker, Disillusion, W?rm, I've Seen All Good People, Your Move, All Good People, A Venture, Perpetual Change
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка
Несмотря на хорошую репутацию концертной группы и два хорошо принятых альбома, Yes еще не добились коммерческого прорыва и охвата более широкой аудитории, которого уже добились другие группы на лейбле Atlantic. С приходом Стива Хоу в качестве гитариста, «The Yes Album» смог стать последним шагом на пути к завоеванию более широкой аудитории как в Европе, так и в Америке, представив более полную концепцию относительно возможностей студийной работы в сотрудничестве со звукорежиссером и сопродюсером Эдди Оффордом и материал, который можно было записать в студии с той же интенсивностью.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227378813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Yes Album
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, The Clap, Starship Trooper, Life Seeker, Disillusion, W?rm, I've Seen All Good People, Your Move, All Good People, A Venture, Perpetual Change
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Несмотря на хорошую репутацию концертной группы и два хорошо принятых альбома, Yes еще не добились коммерческого прорыва и охвата более широкой аудитории, которого уже добились другие группы на лейбле Atlantic. С приходом Стива Хоу в качестве гитариста, «The Yes Album» смог стать последним шагом на пути к завоеванию более широкой аудитории как в Европе, так и в Америке, представив более полную концепцию относительно возможностей студийной работы в сотрудничестве со звукорежиссером и сопродюсером Эдди Оффордом и материал, который можно было записать в студии с той же интенсивностью.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Yes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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