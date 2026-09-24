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Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка

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Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 1
Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 2
Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 3
Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 4
Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 5
Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 6
Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 7
Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Supersonic Blues Machine
Альбом (сингл)
Voodoo Nation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 1
  • Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 2
  • Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 3
  • Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 4
  • Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 5
  • Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 6
  • Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 7
  • Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708114
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020504989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Supersonic Blues Machine
Альбом (сингл)
Voodoo Nation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Money, Too Late, Coming Thru, You And Me, Get It Done, Ball Lucy, Devil At The Doorstep, Is It All, Do It Again, I Will Let Go, Voodoo Nation, All Our Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка

Альбом группы Supersonic Blues Machine, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Supersonic Blues Machine — это проект, созданный гитаристом и певцом Кенни Уэйном Шепардом и другими музыкантами, которые объединяют элементы блюза, рока и фанк-музыки.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020504989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Supersonic Blues Machine
Альбом (сингл)
Voodoo Nation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Money, Too Late, Coming Thru, You And Me, Get It Done, Ball Lucy, Devil At The Doorstep, Is It All, Do It Again, I Will Let Go, Voodoo Nation, All Our Love
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом группы Supersonic Blues Machine, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Supersonic Blues Machine — это проект, созданный гитаристом и певцом Кенни Уэйном Шепардом и другими музыкантами, которые объединяют элементы блюза, рока и фанк-музыки.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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