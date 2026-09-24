Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Supersonic Blues Machine
Альбом (сингл)
Voodoo Nation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
В наличии
Код товара: 708114
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020504989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Supersonic Blues Machine
Альбом (сингл)
Voodoo Nation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Money, Too Late, Coming Thru, You And Me, Get It Done, Ball Lucy, Devil At The Doorstep, Is It All, Do It Again, I Will Let Go, Voodoo Nation, All Our Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка
Альбом группы Supersonic Blues Machine, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Supersonic Blues Machine — это проект, созданный гитаристом и певцом Кенни Уэйном Шепардом и другими музыкантами, которые объединяют элементы блюза, рока и фанк-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020504989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Supersonic Blues Machine
Альбом (сингл)
Voodoo Nation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Money, Too Late, Coming Thru, You And Me, Get It Done, Ball Lucy, Devil At The Doorstep, Is It All, Do It Again, I Will Let Go, Voodoo Nation, All Our Love
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Альбом группы Supersonic Blues Machine, выпущенный на виниле в формате 2 LP. Supersonic Blues Machine — это проект, созданный гитаристом и певцом Кенни Уэйном Шепардом и другими музыкантами, которые объединяют элементы блюза, рока и фанк-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Supersonic Blues Machine - Voodoo Nation (0810020504989) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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