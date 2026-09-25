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Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая пластинка

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Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) - фото 2
Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) - фото 3
Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Lonesome Crow
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) - фото 1
  • Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) - фото 2
  • Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) - фото 3
  • Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602475839415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Lonesome Crow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'm Goin' Mad, It All Depends, Leave Me, In Search Of The Peace Of Mind, Inheritance, Action, Lonesome Crow
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая пластинка

В честь 60-летия группы легендарный дебютный альбом Scorpions "Lonesome Crow", первоначально выпущенный выпущенный в 1972 году и до сих пор пользующийся культовым статусом во всем мире, будет переиздан в совершенно новом миксе 2026 года, основанном на оригинальных мастер-лентах из архива продюсера Конни Планка и ремикшированном обладателем премии Грэмми 2025 года Хансом-Мартином Буффом.



Теги товара: Scorpions

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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602475839415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Lonesome Crow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'm Goin' Mad, It All Depends, Leave Me, In Search Of The Peace Of Mind, Inheritance, Action, Lonesome Crow
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 60-летия группы легендарный дебютный альбом Scorpions "Lonesome Crow", первоначально выпущенный выпущенный в 1972 году и до сих пор пользующийся культовым статусом во всем мире, будет переиздан в совершенно новом миксе 2026 года, основанном на оригинальных мастер-лентах из архива продюсера Конни Планка и ремикшированном обладателем премии Грэмми 2025 года Хансом-Мартином Буффом.


Теги товара: Scorpions
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Доставка
Отзывы


Scorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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