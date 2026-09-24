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Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка

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Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка - фото 1
Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка - фото 2
Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка - фото 1
  • Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка - фото 2
  • Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719856
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Загружаем...
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Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029055818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gloria: In Excelsis Deo, Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land: Horses / Land of a Thousand Dances / La Mer(de), Elegie, Gloria: In Excelsis Deo (RCA Demo), Redondo Beach (RCA Demo), Birdland (Alternate Take), Snowball, Kimberly (Alternate Take), Break It Up (Alternate Take), Distant Fingers, The Hunter Gets Captured by The Game, We Three
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка

Отпразднуйте 50-летие дебютного студийного альбома Патти Смит c выпуском «Horses (50th Anniversary)». Двойной винил содержат легендарный альбом, ремастированный непосредственно с оригинальных мастер-лент, а также ранее не издававшиеся отрывки и раритеты, в том числе запись прослушивания Патти Смит в RCA 1975 года. Восемь бонус-треков впервые выходят в рамках этого юбилейного издания, четыре из которых — ранее не издававшиеся оригинальные песни: «Distant Fingers», «The Hunter Gets Captured by the Game», «We Three» и «Snowball». «Horses» Патти Смит считается одной из ключевых записей нью-йоркской панк-сцены 70-х годов; во многом оказал влияние на развитие стиля в целом. В 2003 году он был включён в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone под номером 44. В 2006 году он вошёл в число ста лучших альбомов по версии журнала Time. Многие считают обложку «Horses» самой стильной в истории панка.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029055818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gloria: In Excelsis Deo, Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land: Horses / Land of a Thousand Dances / La Mer(de), Elegie, Gloria: In Excelsis Deo (RCA Demo), Redondo Beach (RCA Demo), Birdland (Alternate Take), Snowball, Kimberly (Alternate Take), Break It Up (Alternate Take), Distant Fingers, The Hunter Gets Captured by The Game, We Three
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте 50-летие дебютного студийного альбома Патти Смит c выпуском «Horses (50th Anniversary)». Двойной винил содержат легендарный альбом, ремастированный непосредственно с оригинальных мастер-лент, а также ранее не издававшиеся отрывки и раритеты, в том числе запись прослушивания Патти Смит в RCA 1975 года. Восемь бонус-треков впервые выходят в рамках этого юбилейного издания, четыре из которых — ранее не издававшиеся оригинальные песни: «Distant Fingers», «The Hunter Gets Captured by the Game», «We Three» и «Snowball». «Horses» Патти Смит считается одной из ключевых записей нью-йоркской панк-сцены 70-х годов; во многом оказал влияние на развитие стиля в целом. В 2003 году он был включён в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone под номером 44. В 2006 году он вошёл в число ста лучших альбомов по версии журнала Time. Многие считают обложку «Horses» самой стильной в истории панка.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Patti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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