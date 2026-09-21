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Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка

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Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 1
Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 2
Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 3
Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 4
Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 5
Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 6
Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 7
Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
Among My Swan
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 1
  • Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 2
  • Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 3
  • Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 4
  • Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 5
  • Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 6
  • Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 7
  • Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711851
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Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602475768418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
Among My Swan
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Disappear, Flowers in December, Rhymes of an Hour, Cry, Cry, Take Everything, Still Cold, All Your Sisters, I've Been Let Down, Rose Blood, Happy, Umbilical, Look on Down from the Bridge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка

Третий и последний альбом Mazzy Star, первоначально выпущенный в 1996 году, является продолжением мультиплатинового альбома "So Tonight That I Might See" и прекрасным завершением карьеры группы - еще один шедевр приглушенного фолк-рока и нежной психоделии. Атмосферная гитара Дэвида Робака и призрачно красивый вокал Хоуп Сандовал дополнены здесь Уильямом Ридом из The Jesus & Mary Chain, среди прочих. Альбом продолжает мечтательный поп и спокойный вокал группы. Ключевыми песнями являются "Rhymes of an Hour" и "Cry, Cry".

Отзывы о товаре Mazzy Star - Among My Swan (0602475768418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602475768418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
Among My Swan
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Disappear, Flowers in December, Rhymes of an Hour, Cry, Cry, Take Everything, Still Cold, All Your Sisters, I've Been Let Down, Rose Blood, Happy, Umbilical, Look on Down from the Bridge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Третий и последний альбом Mazzy Star, первоначально выпущенный в 1996 году, является продолжением мультиплатинового альбома "So Tonight That I Might See" и прекрасным завершением карьеры группы - еще один шедевр приглушенного фолк-рока и нежной психоделии. Атмосферная гитара Дэвида Робака и призрачно красивый вокал Хоуп Сандовал дополнены здесь Уильямом Ридом из The Jesus & Mary Chain, среди прочих. Альбом продолжает мечтательный поп и спокойный вокал группы. Ключевыми песнями являются "Rhymes of an Hour" и "Cry, Cry".
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Отзывы


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