Мумий Тролль - Слияние И Поглощение (Mtsp 0525) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Слияние И Поглощение
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб.
В наличии
Код товара: 718311
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4 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Слияние И Поглощение
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Intro, Прости, Киска!, Банзай, Хищник, Страху Нет, Кораллы, Приватизация, Такбываетнеслучайно, Drumfill Solo, Янтарь, Ириc, Непокой, Здравстуйдосвидания, Outro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Мумий Тролль - Слияние И Поглощение (Mtsp 0525) виниловая пластинка
Советская и российская рок-группа из Владивостока. Основана в 1983 году во Владивостоке её бессменным лидером и идеологом Ильёй Лагутенко. Группа представляла Россию на конкурсе песни «Евровидение» 2001, где заняла 12-е место.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Слияние И Поглощение
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Intro, Прости, Киска!, Банзай, Хищник, Страху Нет, Кораллы, Приватизация, Такбываетнеслучайно, Drumfill Solo, Янтарь, Ириc, Непокой, Здравстуйдосвидания, Outro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Советская и российская рок-группа из Владивостока. Основана в 1983 году во Владивостоке её бессменным лидером и идеологом Ильёй Лагутенко. Группа представляла Россию на конкурсе песни «Евровидение» 2001, где заняла 12-е место.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Мумий Тролль - Слияние И Поглощение (Mtsp 0525) виниловая пластинка - по цене 4530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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