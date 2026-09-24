Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Death In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пластинка
«Scorpio Rising» — третий студийный альбом британской электронной группы Death in Vegas, выпущенный в 2002 году. Альбом получил свое название от экспериментального фильма Кеннета Энгера. Издание на виниле. В центре внимания множество приглашенных вокалистов (включая Лиама Галлахера, Хоуп Сандовал и Пола Уэллера), а также струнные аранжировки индийского скрипача и композитора доктора Субраманьяма Лакшминараяны.Несколько песен с альбома получили значительную дополнительную известность благодаря их использованию в рекламе, саундтреках к фильмам и телевидению. Например, «Girls» была использована в популярном фильме Софии Копполы «Трудности перевода». В целом, Scorpio Rising — это весьма удовлетворительная смесь экспериментальных битов и доброго старомодного гитарного рока, содержащая несколько признанных исполнений, возможно, наиболее заметное в заглавном треке, спетом Галлахером, который дерзко позаимствовал свой рифф из хита Status Quo 1967 года «Pictures of Matchstick Men».
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