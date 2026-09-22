Ost - Charlie'S Angels (Various Artists) (0198029038019) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Charlie'S Angels
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721637
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029038019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Charlie'S Angels
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Independent Women, Part 1 - Destiny's Child, Heaven Must Be Missing An Angel - Tavares, You Make Me Feel Like Dancing - Leo Sayer, True - Spandau Ballet, Dot - Destiny's Child, Baby Got Back - Sir Mix-A-Lot, Angel's Eye - Aerosmith, Barracuda - Heart, Turning Japanese - the Vapors, Brandy (You're a Fine Girl) - Looking Glass, Got to Give It Up (Part 1) - Marvin Gaye, Ya Mama - Fatboy Slim, Groove Is in the Heart - Dee-Lite, Charlie's Angels 2000 - Apollo 440, Tangerine Speedo - Caviar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Charlie'S Angels (Various Artists) (0198029038019) виниловая пластинка
Саундтрек к американскому комедийному боевику 2000 года«Charlie's Angels». Он был выпущен первоначально 24 октября 2000 года. Издание на виниле. 15 треков, включая классические хиты Лео Сэйера «You Make Me Feel Like Dancing», Heart «Barracuda» и Марвина Гэя «Got to Give It Up, Part 1», а также треки времён выхода фильма, в частности, суперхит Destiny's Child «Independent Women, Pt. 1».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029038019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Charlie'S Angels
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Independent Women, Part 1 - Destiny's Child, Heaven Must Be Missing An Angel - Tavares, You Make Me Feel Like Dancing - Leo Sayer, True - Spandau Ballet, Dot - Destiny's Child, Baby Got Back - Sir Mix-A-Lot, Angel's Eye - Aerosmith, Barracuda - Heart, Turning Japanese - the Vapors, Brandy (You're a Fine Girl) - Looking Glass, Got to Give It Up (Part 1) - Marvin Gaye, Ya Mama - Fatboy Slim, Groove Is in the Heart - Dee-Lite, Charlie's Angels 2000 - Apollo 440, Tangerine Speedo - Caviar
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Саундтрек к американскому комедийному боевику 2000 года«Charlie's Angels». Он был выпущен первоначально 24 октября 2000 года. Издание на виниле. 15 треков, включая классические хиты Лео Сэйера «You Make Me Feel Like Dancing», Heart «Barracuda» и Марвина Гэя «Got to Give It Up, Part 1», а также треки времён выхода фильма, в частности, суперхит Destiny's Child «Independent Women, Pt. 1».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ost - Charlie'S Angels (Various Artists) (0198029038019) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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