OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка
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Описание товара OST (Washington Kamasi) - Lazarus (Opaque Grey) (0198029333213) виниловая пластинка
Джазовый саксофонист Камаси Вашингтон исполнил часть энергичного саундтрека к аниме-сериалу «Лазарь» Синъитиро Ватанабэ. Одиннадцать композиций Камаси Вашингтона, общей продолжительностью 80 минут, сочетают в себе мощный джазовый фьюжн с кинематографической драмой и сопровождают динамичные сцены гонки Акселя со временем. Это коллекционное издание на двух виниловых пластинках выпущено на матовом сером виниле. «Лазарь», знаменующий возвращение Ватанабэ к жанру научной фантастики, — захватывающий триллер о чудодейственном лекарстве Хапна, которое, предположительно, избавляет любого, кто его примет, от боли. Однако позже выясняется, что у Хапны есть фатальный эффект: все, кто его принял, погибнут. Всего за тридцать дней до спасения человечества группа агентов должна найти вакцину, прежде чем всё будет потеряно. Три известных артиста: Камаси Вашингтон, Bonobo и Floating Points, представили по одному полноформатному альбому для сериала легендарного Синъитиро Ватанабэ, знаменитого режиссера, снявшего «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и другие культовые классические фильмы.
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