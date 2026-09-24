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David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка

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David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка - фото 1
David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка - фото 2
David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Northern Lights
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка - фото 1
  • David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка - фото 2
  • David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Northern Lights
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out of Here, Love On the Air, Mihalis, Cruise, Short and Sweet, Run Like Hell, Out of the Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Right
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out of Here, Love On the Air, Mihalis, Cruise, Short and Sweet, Run Like Hell, Out of the Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Right

Отзывы о товаре David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Northern Lights
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out of Here, Love On the Air, Mihalis, Cruise, Short and Sweet, Run Like Hell, Out of the Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Right
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Until We Sleep, All Lovers Are Deranged, There's No Way Out of Here, Love On the Air, Mihalis, Cruise, Short and Sweet, Run Like Hell, Out of the Blue, Let's Get Metaphysical, You Know I'm Right
Самовывоз
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Отзывы


David Gilmour - Northern Lights (Turquoise) (9120005653009) виниловая пластинка - стоимость товара 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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