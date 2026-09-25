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Kruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018213) виниловая пластинка

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Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 1
Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 2
Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 3
Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 4
Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 5
Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 6
Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
A K&D Selection
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 1
  • Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 2
  • Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 3
  • Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 4
  • Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 5
  • Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 6
  • Kruder &amp; Dorfmeister - Conversions - A K&amp;D Selection (0196588018213) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726935
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018213) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588018213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
A K&D Selection
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
DJ Unknown Face*–Dat's Cool, Dead Calm–Searchin', The Ballistic Brothers*–Come On (Simon Templar Mix), Omni Trio–Nu Birth Of Cool, PFM–One & Only, Skanna–Find Me, Count Basic–Speechless Drum & Bass (K&D Session), Hunch–Visible From Space (Aquasky Remix), Space Link–Time Zone, Earl Grey–The Lick
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: DJ Unknown Face*–Dat's Cool, Dead Calm–Searchin', The Ballistic Brothers*–Come On (Simon Templar Mix), Omni Trio–Nu Birth Of Cool, PFM–One & Only, Skanna–Find Me, Count Basic–Speechless Drum & Bass (K&D Session), Hunch–Visible From Space (Aquasky Remix), Space Link–Time Zone, Earl Grey–The Lick

Отзывы о товаре Kruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588018213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
A K&D Selection
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
DJ Unknown Face*–Dat's Cool, Dead Calm–Searchin', The Ballistic Brothers*–Come On (Simon Templar Mix), Omni Trio–Nu Birth Of Cool, PFM–One & Only, Skanna–Find Me, Count Basic–Speechless Drum & Bass (K&D Session), Hunch–Visible From Space (Aquasky Remix), Space Link–Time Zone, Earl Grey–The Lick
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: DJ Unknown Face*–Dat's Cool, Dead Calm–Searchin', The Ballistic Brothers*–Come On (Simon Templar Mix), Omni Trio–Nu Birth Of Cool, PFM–One & Only, Skanna–Find Me, Count Basic–Speechless Drum & Bass (K&D Session), Hunch–Visible From Space (Aquasky Remix), Space Link–Time Zone, Earl Grey–The Lick
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kruder & Dorfmeister - Conversions - A K&D Selection (0196588018213) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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