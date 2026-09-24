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Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка

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Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 1
Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 2
Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 3
Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 4
Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 5
Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
Live On Tour 1993
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 2
  • Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 3
  • Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 4
  • Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 5
  • Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028761819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
Live On Tour 1993
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bombtrack, Killing In The Name, Take The Power Back, Settle For Nothing, Bullet In The Head, Know Your Enemy, Wake Up, Fistful Of Steel, Township Rebellion, Freedom
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка

Live On Tour 1993 — это сборник полностью нетронутых и несмикшированных живых записей с первого мирового турне группы Rage Against The Machine. Это как вернуться назад во времени, чтобы стать свидетелем взрывных выступлений, которые определили группу. Издание на виниле с гравированным изображением на стороне D

Отзывы о товаре Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028761819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
Live On Tour 1993
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bombtrack, Killing In The Name, Take The Power Back, Settle For Nothing, Bullet In The Head, Know Your Enemy, Wake Up, Fistful Of Steel, Township Rebellion, Freedom
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Live On Tour 1993 — это сборник полностью нетронутых и несмикшированных живых записей с первого мирового турне группы Rage Against The Machine. Это как вернуться назад во времени, чтобы стать свидетелем взрывных выступлений, которые определили группу. Издание на виниле с гравированным изображением на стороне D
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rage Against The Machine - Live On Tour 1993 (0198028761819) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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