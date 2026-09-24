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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 5
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 5
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fantasy
Barcode
[0888072672611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Chameleon, Molina, Its Just A Thought, (Whish I Could) Hideaway, Pagan Baby Sailors Lament, Born To Move, Have You Ever Seen The Rain, Rude Awakening
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chameleon, Molina, Its Just A Thought, (Whish I Could) Hideaway, Pagan Baby Sailors Lament, Born To Move, Have You Ever Seen The Rain, Rude Awakening #2, Hey Tonight

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fantasy
Barcode
[0888072672611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Chameleon, Molina, Its Just A Thought, (Whish I Could) Hideaway, Pagan Baby Sailors Lament, Born To Move, Have You Ever Seen The Rain, Rude Awakening
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chameleon, Molina, Its Just A Thought, (Whish I Could) Hideaway, Pagan Baby Sailors Lament, Born To Move, Have You Ever Seen The Rain, Rude Awakening #2, Hey Tonight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072672611) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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