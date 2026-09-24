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Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка

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Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка - фото 1
Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Golden Doors 2
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка - фото 1
  • Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712205
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497813841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Golden Doors 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Touch Me, You Make Me Real, Tell All The People, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade, Ho!, Wild Child, Moonlight Drive, Horse Latitudes, Spanish Caravan, Five To One
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка

Подборка песен из позднего творчества этой легендарной группы, сосредоточенная в основном на периоде альбома The Soft Parade. В сборник вошли такие песни, как «Touch Me», «Tell All The People», «Runnin' Blue», «Wishful Sinful» и «Wild Child», которые демонстрируют более экспериментальную и оркестровую позицию The Doors и подчеркивают их способность раздвигать границы рок-музыки.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497813841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Golden Doors 2
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Touch Me, You Make Me Real, Tell All The People, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade, Ho!, Wild Child, Moonlight Drive, Horse Latitudes, Spanish Caravan, Five To One
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Подборка песен из позднего творчества этой легендарной группы, сосредоточенная в основном на периоде альбома The Soft Parade. В сборник вошли такие песни, как «Touch Me», «Tell All The People», «Runnin' Blue», «Wishful Sinful» и «Wild Child», которые демонстрируют более экспериментальную и оркестровую позицию The Doors и подчеркивают их способность раздвигать границы рок-музыки.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка - по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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