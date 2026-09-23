OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка
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Описание товара OST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) (0196588057915) виниловая пластинка
Саундтрек к сериалу HBO "Последние из нас" основан на популярной музыке и саундскейпе одноименной видеоигры. Его авторами являются лауреат премии "Оскар" композитор Густаво Сантаолалла и Дэвид Флеминг. Интимный, гитарный саундскейп отражает эмоциональность серии и переносит слушателей в неопределенное путешествие по США в постапокалиптическом мире, спустя двадцать лет после того, как современная цивилизация была уничтожена эпидемией, вызванной грибком. Звуковое сопровождение дополнено композициями из сериала в исполнении Depeche Mode, Pearl Jam, Джессики Мазин и Ника Оффермана. Покупатели получат в подарок двойной винил зеленого и прозрачного цвета, двухсторонний постер с ключевыми иллюстрациями из сериала в глянцевом и мягком переплете с вкладышем, содержащим примечания Нила Дракманна, Крейга Мазина, Густаво Сантаолаллы и Дэвида Флеминга, а также изображения из сериала.
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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