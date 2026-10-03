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Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка

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Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка - фото 1
Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joy Division; New Order
Альбом (сингл)
Total From Joy Division To New Order
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка - фото 1
  • Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192096
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Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295663841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joy Division; New Order
Альбом (сингл)
Total From Joy Division To New Order
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Transmission, Love Will Tear Us Apart, Isolation, She's Lost Control, Atmosphere, Ceremony, Temptation, Blue Monday, Thieves Like Us, The Perfect Kiss, Bizarre Love Triangle, True Faith, Fine Time, World In Motion, Regret, Crystal, Krafty, Hellbent
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка

"Total: From Joy Division To New Order" - впервые на виниле, переиздание на двойном виниле совместной компиляции хитов 2011 года британских групп новой волны Joy Division и New Order. Компиляция включает отдельные версии треков Joy Division и New Order, с новым мастерингом под винил от Фрэнка Аркрайта с его ремастированных исходников 2011 года. Знаменитая обложка альбома была создана Говардом Уэйкфилдом в сотрудничестве с дизайнером Питером Сэвиллом. В Компиляцию входят UK Top 10 синглы New Order "Blue Monday", "True Faith", "Regret" и сингл №1 "World in Motion", а также классические хиты Joy Division "Love Will Tell Us Apart", "Transmission", "She’s Lost Control" и "Atmosphere". Joy Division - британская рок-группа, образовавшаяся в Солфорде, Большой Манчестер, в 1976 году. Наряду с The Cure являются одними из ведущих коллективов пост-панка. Их музыка стремительно прогрессировала, от примитивного прямолинейного панк-рока к более рафинированному, пространственному звучанию с мрачными, обречёнными песнями-видениями. Просуществовав лишь около трёх лет и выпустив два альбома, группа распалась в 1980 году после самоубийства вокалиста и автора песен Иэна Кёртиса. Оставшиеся участники Joy Division несколько месяцев спустя образовали группу New Order, которую ожидал коммерческий успех. Британская рок-группа "New Order" была основана в 1980 году бывшими участниками "Joy Division". В 2007 году (после ухода из коллектива ударника) команда прекращает свое существование, но в 2012 году группа снова собирается вместе. В настоящее время "New Order" активно гастролирует и записывается. Всего на счету группы 9 студийных альбомов и 35 синглов, пластинки разошлись тиражом более 3-х миллионов копий.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295663841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joy Division; New Order
Альбом (сингл)
Total From Joy Division To New Order
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Transmission, Love Will Tear Us Apart, Isolation, She's Lost Control, Atmosphere, Ceremony, Temptation, Blue Monday, Thieves Like Us, The Perfect Kiss, Bizarre Love Triangle, True Faith, Fine Time, World In Motion, Regret, Crystal, Krafty, Hellbent
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Total: From Joy Division To New Order" - впервые на виниле, переиздание на двойном виниле совместной компиляции хитов 2011 года британских групп новой волны Joy Division и New Order. Компиляция включает отдельные версии треков Joy Division и New Order, с новым мастерингом под винил от Фрэнка Аркрайта с его ремастированных исходников 2011 года. Знаменитая обложка альбома была создана Говардом Уэйкфилдом в сотрудничестве с дизайнером Питером Сэвиллом. В Компиляцию входят UK Top 10 синглы New Order "Blue Monday", "True Faith", "Regret" и сингл №1 "World in Motion", а также классические хиты Joy Division "Love Will Tell Us Apart", "Transmission", "She’s Lost Control" и "Atmosphere". Joy Division - британская рок-группа, образовавшаяся в Солфорде, Большой Манчестер, в 1976 году. Наряду с The Cure являются одними из ведущих коллективов пост-панка. Их музыка стремительно прогрессировала, от примитивного прямолинейного панк-рока к более рафинированному, пространственному звучанию с мрачными, обречёнными песнями-видениями. Просуществовав лишь около трёх лет и выпустив два альбома, группа распалась в 1980 году после самоубийства вокалиста и автора песен Иэна Кёртиса. Оставшиеся участники Joy Division несколько месяцев спустя образовали группу New Order, которую ожидал коммерческий успех. Британская рок-группа "New Order" была основана в 1980 году бывшими участниками "Joy Division". В 2007 году (после ухода из коллектива ударника) команда прекращает свое существование, но в 2012 году группа снова собирается вместе. В настоящее время "New Order" активно гастролирует и записывается. Всего на счету группы 9 студийных альбомов и 35 синглов, пластинки разошлись тиражом более 3-х миллионов копий.
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Joy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (0190295663841) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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