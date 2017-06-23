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LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка

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LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка - фото 1
LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка - фото 2
LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
THIS IS HAPPENING
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка - фото 1
  • LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка - фото 2
  • LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 146576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LCD SOUNDSYSTEM
filter_none Товар входит в коллекцию LCD SOUNDSYSTEM

Коллекция LCD SOUNDSYSTEM


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
THIS IS HAPPENING
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка

Track List

A1Dance Yrself Clean8:56
A2Drunk Girls3:42
B1One Touch7:46
B2All I Want6:42
B3I Can Change5:56
C1You Wanted A Hit9:06
C2Pow Pow8:23
D1Somebody's Calling Me6:53
D2Home7:53

Отзывы о товаре LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
THIS IS HAPPENING
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Dance Yrself Clean8:56
A2Drunk Girls3:42
B1One Touch7:46
B2All I Want6:42
B3I Can Change5:56
C1You Wanted A Hit9:06
C2Pow Pow8:23
D1Somebody's Calling Me6:53
D2Home7:53
Самовывоз
Доставка
Отзывы


LCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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