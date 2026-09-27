LCD Soundsystem - LCD Soundsystem (0190295905262) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 146574
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Коллекция LCD SOUNDSYSTEM
Коллекция LCD SOUNDSYSTEM
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара LCD Soundsystem - LCD Soundsystem (0190295905262) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Daft Punk Is Playing At My House
|A2
|Too Much Love
|A3
|Tribulations
|A4
|Movement
|A5
|Never As Tired As When I'm Waking Up
|B1
|On Repeat
|B2
|Thrills
|B3
|Disco Infiltrator
|B4
|Great Release
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Daft Punk Is Playing At My House
|A2
|Too Much Love
|A3
|Tribulations
|A4
|Movement
|A5
|Never As Tired As When I'm Waking Up
|B1
|On Repeat
|B2
|Thrills
|B3
|Disco Infiltrator
|B4
|Great Release
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
LCD Soundsystem - LCD Soundsystem (0190295905262) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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