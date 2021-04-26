Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
BLACK CELEBRATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 138158
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
BLACK CELEBRATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Black Celebration, Fly On the Windscreen (Final), A Question of Lust (Minimal), Sometimes, It Doesn't Matter Two, A Question of Time, Stripped, Here Is the House, World Full of Nothing, Dressed in Black, New Dress
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Black Celebration
|A2
|Fly On The Windscreen - Final
|A3
|A Question Of Lust
|A4
|Sometimes
|A5
|It Doesn't Matter Two
|B1
|A Question Of Time
|B2
|Stripped
|B3
|Here Is The House
|B4
|World Full Of Nothing
|B5
|Dressed In Black
|B6
|New Dress
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Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
BLACK CELEBRATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Black Celebration, Fly On the Windscreen (Final), A Question of Lust (Minimal), Sometimes, It Doesn't Matter Two, A Question of Time, Stripped, Here Is the House, World Full of Nothing, Dressed in Black, New Dress
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Black Celebration
|A2
|Fly On The Windscreen - Final
|A3
|A Question Of Lust
|A4
|Sometimes
|A5
|It Doesn't Matter Two
|B1
|A Question Of Time
|B2
|Stripped
|B3
|Here Is The House
|B4
|World Full Of Nothing
|B5
|Dressed In Black
|B6
|New Dress
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Достоинства:
Один из любимых альбомов в творчестве DM. Хорошее качественное переиздание. Звучит достойно!
Комментарий:
На распродаже получилось очень выгодная цена. Доставили в срок. Рекомендую.
Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка
Достоинства:
Один из любимых альбомов в творчестве DM. Хорошее качественное переиздание. Звучит достойно!
Комментарий:
На распродаже получилось очень выгодная цена. Доставили в срок. Рекомендую.