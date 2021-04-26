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Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 6
Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
BLACK CELEBRATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 5
  • Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 6
  • Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138158
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEPECHE MODE
filter_none Товар входит в коллекцию DEPECHE MODE

Коллекция DEPECHE MODE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
BLACK CELEBRATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Black Celebration, Fly On the Windscreen (Final), A Question of Lust (Minimal), Sometimes, It Doesn't Matter Two, A Question of Time, Stripped, Here Is the House, World Full of Nothing, Dressed in Black, New Dress
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка

Track List

A1Black Celebration
A2Fly On The Windscreen - Final
A3A Question Of Lust
A4Sometimes
A5It Doesn't Matter Two
B1A Question Of Time
B2Stripped
B3Here Is The House
B4World Full Of Nothing
B5Dressed In Black
B6New Dress



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка

26.04.2021
Рустам

Достоинства:
Один из любимых альбомов в творчестве DM. Хорошее качественное переиздание. Звучит достойно!

Комментарий:
На распродаже получилось очень выгодная цена. Доставили в срок. Рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
BLACK CELEBRATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Black Celebration, Fly On the Windscreen (Final), A Question of Lust (Minimal), Sometimes, It Doesn't Matter Two, A Question of Time, Stripped, Here Is the House, World Full of Nothing, Dressed in Black, New Dress
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Black Celebration
A2Fly On The Windscreen - Final
A3A Question Of Lust
A4Sometimes
A5It Doesn't Matter Two
B1A Question Of Time
B2Stripped
B3Here Is The House
B4World Full Of Nothing
B5Dressed In Black
B6New Dress


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.04.2021
Рустам

Достоинства:
Один из любимых альбомов в творчестве DM. Хорошее качественное переиздание. Звучит достойно!

Комментарий:
На распродаже получилось очень выгодная цена. Доставили в срок. Рекомендую.


Depeche Mode - Black Celebration (0889853367412) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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