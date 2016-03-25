Pearl Jam - Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2016
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VS.
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99310
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Коллекция PEARL JAM
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.87E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2016
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VS.
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pearl Jam - Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Go
|A2
|Animal
|A3
|Daughter
|A4
|Glorified G
|A5
|Dissident
|A6
|W.M.A.
|B1
|Blood
|B2
|Rearviewmirror
|B3
|Rats
|B4
|Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town
|B5
|Leash
|B6
|Indifference
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.87E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2016
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VS.
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Go
|A2
|Animal
|A3
|Daughter
|A4
|Glorified G
|A5
|Dissident
|A6
|W.M.A.
|B1
|Blood
|B2
|Rearviewmirror
|B3
|Rats
|B4
|Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town
|B5
|Leash
|B6
|Indifference
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pearl Jam - Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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