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Pearl Jam - Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pearl Jam - Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка

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Pearl Jam, Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка - фото 1
Pearl Jam, Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2016
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VS.
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pearl Jam, Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка - фото 1
  • Pearl Jam, Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99310
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Коллекция PEARL JAM
filter_none Товар входит в коллекцию PEARL JAM

Коллекция PEARL JAM


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.87E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2016
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VS.
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam - Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка

Track List

A1Go
A2Animal
A3Daughter
A4Glorified G
A5Dissident
A6W.M.A.
B1Blood
B2Rearviewmirror
B3Rats
B4Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town
B5Leash
B6Indifference

Отзывы о товаре Pearl Jam - Vs. (Remastered) (0886978431318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.87E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2016
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VS.
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Go
A2Animal
A3Daughter
A4Glorified G
A5Dissident
A6W.M.A.
B1Blood
B2Rearviewmirror
B3Rats
B4Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town
B5Leash
B6Indifference
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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