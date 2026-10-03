Pearl Jam - Vitalogy (0886978431110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VITALOGY VINYL EDITION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 387972
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4 310 руб.
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Коллекция PEARL JAM
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886978431110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VITALOGY VINYL EDITION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Last Exit, Spin the Black Circle, Not for You, Tremor Christ, Nothingman, Whipping, Pry, To, Corduroy, Bugs, Satans Bed, Better Man, Aya Davanita, Immortality, Stupidmop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pearl Jam - Vitalogy (0886978431110) виниловая пластинка
Track List
Division One
|A1
|Last Exit
|A2
|Spin The Black Circle
|A3
|Not For You
|A4
|Tremor Christ
Division Two
|B1
|Nothingman
|B2
|Whipping
|B3
|Pry, To
|B4
|Corduroy
Division Three
|C1
|Bugs
|C2
|Satan's Bed
|C3
|Better Man
|C4
|Aye Davanita
Division Four
|D1
|Immortality
|D2
|Hey Foxymophandlemama, That's Me
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886978431110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
VITALOGY VINYL EDITION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Last Exit, Spin the Black Circle, Not for You, Tremor Christ, Nothingman, Whipping, Pry, To, Corduroy, Bugs, Satans Bed, Better Man, Aya Davanita, Immortality, Stupidmop
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
Division One
|A1
|Last Exit
|A2
|Spin The Black Circle
|A3
|Not For You
|A4
|Tremor Christ
Division Two
|B1
|Nothingman
|B2
|Whipping
|B3
|Pry, To
|B4
|Corduroy
Division Three
|C1
|Bugs
|C2
|Satan's Bed
|C3
|Better Man
|C4
|Aye Davanita
Division Four
|D1
|Immortality
|D2
|Hey Foxymophandlemama, That's Me
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Pearl Jam - Vitalogy (0886978431110) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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