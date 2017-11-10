Top.Mail.Ru
Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - фото 1
Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - фото 2
Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - фото 3
Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
PEARL JAM
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - фото 1
  • Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - фото 2
  • Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - фото 3
  • Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153865
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PEARL JAM
filter_none Товар входит в коллекцию PEARL JAM

Коллекция PEARL JAM


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
PEARL JAM
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка

Track List

A1Life Wasted3:54
A2World Wide Suicide3:29
A3Comatose2:19
A4Severed Hand4:30
B1Marker In The Sand4:23
B2Parachutes3:36
B3Unemployable3:04
B4Big Wave2:58
C1Gone4:09
C2Wasted Reprise0:53
C3Army Reserve3:45
C4Come Back5:29
D1Inside Job7:08

Отзывы о товаре Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
PEARL JAM
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Описание

Track List

A1Life Wasted3:54
A2World Wide Suicide3:29
A3Comatose2:19
A4Severed Hand4:30
B1Marker In The Sand4:23
B2Parachutes3:36
B3Unemployable3:04
B4Big Wave2:58
C1Gone4:09
C2Wasted Reprise0:53
C3Army Reserve3:45
C4Come Back5:29
D1Inside Job7:08
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pearl Jam - Pearl Jam (0889854091415) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...