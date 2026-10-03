Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.1905
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 99496
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.1905
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Light, Growin Up, Mary Queen Of Arkansas, 82nd Streetx, Lost In The Flood, The Angel, For You, Spirit In The Night, A Saint In The City
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Blinded By The Light
|5:02
|A2
|Growin' Up
|3:05
|A3
|Mary Queen Of Arkansas
|5:20
|A4
|Does This Bus Stop At 82nd Street?
|2:05
|A5
|Lost In The Flood
|5:14
|B1
|The Angel
|3:23
|B2
|For You
|4:39
|B3
|Spirit In The Night
|4:58
|B4
|It's Hard To Be A Saint In The City
|3:13
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750142214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.1905
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Greetings From Asbury Park N. J.
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Light, Growin Up, Mary Queen Of Arkansas, 82nd Streetx, Lost In The Flood, The Angel, For You, Spirit In The Night, A Saint In The City
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Blinded By The Light
|5:02
|A2
|Growin' Up
|3:05
|A3
|Mary Queen Of Arkansas
|5:20
|A4
|Does This Bus Stop At 82nd Street?
|2:05
|A5
|Lost In The Flood
|5:14
|B1
|The Angel
|3:23
|B2
|For You
|4:39
|B3
|Spirit In The Night
|4:58
|B4
|It's Hard To Be A Saint In The City
|3:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142214) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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