Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 138389
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Загружаем...
4 490 руб.
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Коллекция DEPECHE MODE
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Feel You
|A2
|Walking In My Shoes
|A3
|Condemnation
|A4
|Mercy In You
|A5
|Judas
|B1
|In Your Room
|B2
|Get Right With Me
|B3
|Rush
|B4
|One Caress
|B5
|Higher Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|I Feel You
|A2
|Walking In My Shoes
|A3
|Condemnation
|A4
|Mercy In You
|A5
|Judas
|B1
|In Your Room
|B2
|Get Right With Me
|B3
|Rush
|B4
|One Caress
|B5
|Higher Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Хорошее качество записи, внешний и внутренние конверты. Это переиздание, но качество на уровне.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую в коллекцию. Доставили в срок.
Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее качество записи, внешний и внутренние конверты. Это переиздание, но качество на уровне.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую в коллекцию. Доставили в срок.