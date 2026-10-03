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Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
MUSIC FOR THE MASSES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEPECHE MODE
filter_none Товар входит в коллекцию DEPECHE MODE

Коллекция DEPECHE MODE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
MUSIC FOR THE MASSES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Never Let Me Down Again, The Things You Said, Strangelove, Sacred, Little 15, Behind The Wheel, I Want You Now, To Have And To Hold, Nothing, Pimpf
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка

Track List

A1Never Let Me Down Again4:47
A2The Things You Said4:00
A3Strangelove4:56
A4Sacred4:45
A5Little 154:14
B1Behind The Wheel5:19
B2I Want You Now3:56
B3To Have And To Hold2:40
B4Nothing4:13
B5Pimpf4:57



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
MUSIC FOR THE MASSES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Never Let Me Down Again, The Things You Said, Strangelove, Sacred, Little 15, Behind The Wheel, I Want You Now, To Have And To Hold, Nothing, Pimpf
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Never Let Me Down Again4:47
A2The Things You Said4:00
A3Strangelove4:56
A4Sacred4:45
A5Little 154:14
B1Behind The Wheel5:19
B2I Want You Now3:56
B3To Have And To Hold2:40
B4Nothing4:13
B5Pimpf4:57


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка – стоимость товара 4560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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