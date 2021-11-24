Depeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 152857
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6 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854513016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Personal Jesus, Just Can't Get Enough, Everything Counts, Enjoy the Silence, Shake The Disease, See You, It's No Good, Strangelove, Suffer Well, Dream On, People Are People, Martyr, Walking in My Shoes, I Feel You, Precious, Master and Servant, New Life, Never Let Me Down Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Personal Jesus
|3:47
|A2
|Just Can't Get Enough
|3:43
|A3
|Everything Counts
|4:01
|B1
|Enjoy The Silence
|4:14
|B2
|Shake The Disease
|4:51
|B3
|See You
|3:57
|C1
|It's No Good
|5:58
|C2
|Strangelove
|3:46
|C3
|Suffer Well
|3:52
|D1
|Dream On
|3:41
|D2
|People Are People
|3:46
|D3
|Martyr
|3:25
|E1
|Walking In My Shoes
|5:00
|E2
|I Feel You
|4:35
|E3
|Precious
|4:09
|F1
|Master And Servant
|3:49
|F2
|New Life
|3:46
|F3
|Never Let Me Down Again
|4:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854513016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Personal Jesus, Just Can't Get Enough, Everything Counts, Enjoy the Silence, Shake The Disease, See You, It's No Good, Strangelove, Suffer Well, Dream On, People Are People, Martyr, Walking in My Shoes, I Feel You, Precious, Master and Servant, New Life, Never Let Me Down Again
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Personal Jesus
|3:47
|A2
|Just Can't Get Enough
|3:43
|A3
|Everything Counts
|4:01
|B1
|Enjoy The Silence
|4:14
|B2
|Shake The Disease
|4:51
|B3
|See You
|3:57
|C1
|It's No Good
|5:58
|C2
|Strangelove
|3:46
|C3
|Suffer Well
|3:52
|D1
|Dream On
|3:41
|D2
|People Are People
|3:46
|D3
|Martyr
|3:25
|E1
|Walking In My Shoes
|5:00
|E2
|I Feel You
|4:35
|E3
|Precious
|4:09
|F1
|Master And Servant
|3:49
|F2
|New Life
|3:46
|F3
|Never Let Me Down Again
|4:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Достоинства:
Первые прессы сейчас очень дорогие и найти сложно, это прекрасное переиздание лучших работ DM по оптимальной цене, ничем не отличается от оригинального пресса. Звук и масса на уровне.
Комментарий:
Рекомендую всем фанатам DM по очень демократичной цене здесь.
Достоинства:
Оригинал!
Depeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка - купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Depeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
Достоинства:
Первые прессы сейчас очень дорогие и найти сложно, это прекрасное переиздание лучших работ DM по оптимальной цене, ничем не отличается от оригинального пресса. Звук и масса на уровне.
Комментарий:
Рекомендую всем фанатам DM по очень демократичной цене здесь.
Достоинства:
Оригинал!