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Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка

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Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 1
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 2
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 3
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 4
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 5
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 6
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 7
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 8
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 9
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 10
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 11
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Second Toughest In The Infants
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 1
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 2
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 3
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 4
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 5
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 6
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 7
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 8
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 9
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 10
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 11
  • Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715545
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Second Toughest In The Infants
Жанр
House
Трек-лист
Juanita : Kiteless : To Dream Of Love, Banstyle/Sappys Curry, Confusion The Waitress, Rowla, Pearls Girl, Air Towel, Blueski, Stagger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка

Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Второй альбом Toughest in the Infants появился спустя три года после мощного дебюта Underworld Dubnobasswithmyheadman. Альбом открывается роскошным триптихом под названием « Juanita », « Kiteless » и « To Dream Of Love » — тремя треками, которые плавно перетекают друг в друга и образуют великолепный 16-минутный Underworld-a-thon. Трио, безусловно, не побоялось побаловаться, создавая этот альбом. Следующий трек « Banstyle / Sappys Curr y», похоже, подтверждает это, его продолжительность составляет впечатляющие 15 минут, хотя на этот раз он ныряет в атмосферный, океанический драм-н-бейс в стиле LTJ Bukem. На протяжении всего альбома Underworld то смягчают свои яростные клубные биты тёплыми звуковыми потоками и яркими всплесками, то предлагают более прямолинейную клубную музыку. Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке, чтобы продемонстрировать вашу коллекцию.

Отзывы о товаре Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Second Toughest In The Infants
Жанр
House
Трек-лист
Juanita : Kiteless : To Dream Of Love, Banstyle/Sappys Curry, Confusion The Waitress, Rowla, Pearls Girl, Air Towel, Blueski, Stagger
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Второй альбом Toughest in the Infants появился спустя три года после мощного дебюта Underworld Dubnobasswithmyheadman. Альбом открывается роскошным триптихом под названием « Juanita », « Kiteless » и « To Dream Of Love » — тремя треками, которые плавно перетекают друг в друга и образуют великолепный 16-минутный Underworld-a-thon. Трио, безусловно, не побоялось побаловаться, создавая этот альбом. Следующий трек « Banstyle / Sappys Curr y», похоже, подтверждает это, его продолжительность составляет впечатляющие 15 минут, хотя на этот раз он ныряет в атмосферный, океанический драм-н-бейс в стиле LTJ Bukem. На протяжении всего альбома Underworld то смягчают свои яростные клубные биты тёплыми звуковыми потоками и яркими всплесками, то предлагают более прямолинейную клубную музыку. Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке, чтобы продемонстрировать вашу коллекцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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