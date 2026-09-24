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Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка

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Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 11
Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 11
  • Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка
6 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
As I Am, This Dying Soul, Endless Sacrifice, Honor Thy Father, Vacant, Stream of Consciousness, In the Name of God
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка

Train of Thought — седьмой студийный альбом прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2003 году Издание на прозрачном виниле Вдохновлённый реакцией публики на тяжёлые песни Dream Theater во время гастролей, в документальном фильме «Chaos in Progress» Майк Портной говорит, что они хотели, чтобы Train of Thought стал альбомом «на полную катушку» с более тяжёлыми, мрачными риффами, которые открыли бы им дорогу к новым поклонникам метала. На Almusic.com об альбоме отметили: «Этот тяжелый прогрессив-метал, лучше которого ничего не может быть.»

Отзывы о товаре Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
As I Am, This Dying Soul, Endless Sacrifice, Honor Thy Father, Vacant, Stream of Consciousness, In the Name of God
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Train of Thought — седьмой студийный альбом прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2003 году Издание на прозрачном виниле Вдохновлённый реакцией публики на тяжёлые песни Dream Theater во время гастролей, в документальном фильме «Chaos in Progress» Майк Портной говорит, что они хотели, чтобы Train of Thought стал альбомом «на полную катушку» с более тяжёлыми, мрачными риффами, которые открыли бы им дорогу к новым поклонникам метала. На Almusic.com об альбоме отметили: «Этот тяжелый прогрессив-метал, лучше которого ничего не может быть.»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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