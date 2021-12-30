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Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 1
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 2
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 3
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 4
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 5
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 6
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 7
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 8
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 9
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 10
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 11
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 12
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 13
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 14
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 15
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 16
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 17
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 18
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 19
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 20
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 21
Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
Innocence & Danger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 1
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 2
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 3
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 4
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 5
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 6
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 7
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 8
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 9
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 10
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 11
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 12
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 13
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 14
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 15
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 16
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 17
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 18
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 19
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 20
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 21
  • Neal Morse - Innocence &amp; Danger (0194398755816) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500763
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398755816]
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
Innocence & Danger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка

Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка

30.12.2021
Алексей

Достоинства:
Издание SUPER! Полиграфия и звук.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Великолепный, как и все альбомы Neal Morse, есть и короткие и традиционно длинные композиции.
Звук и качество музыкального материала на высшем уровне прог-рока.
Рекомендую к приобретению.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398755816]
Исполнитель
Neal Morse
Альбом (сингл)
Innocence & Danger
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.12.2021
Алексей

Достоинства:
Издание SUPER! Полиграфия и звук.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Великолепный, как и все альбомы Neal Morse, есть и короткие и традиционно длинные композиции.
Звук и качество музыкального материала на высшем уровне прог-рока.
Рекомендую к приобретению.


Neal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пластинка - купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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