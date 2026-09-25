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Rush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Vapor Trails
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Vapor Trails (603497816538) - фото 1
  • Rush - Vapor Trails (603497816538) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732977
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497816538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Vapor Trails
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
One Little Victory, Ceiling Unlimited, Ghost Rider, Peaceable Kingdom, The Stars Look Down, How It Is, Vapor Trail, Secret Touch, Earthshine, Sweet Miracle, Nocturne, Freeze - Part IV Of "Fear", Out Of The Cradle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Little Victory, Ceiling Unlimited, Ghost Rider, Peaceable Kingdom, The Stars Look Down, How It Is, Vapor Trail, Secret Touch, Earthshine, Sweet Miracle, Nocturne, Freeze - Part IV Of "Fear", Out Of The Cradle

Отзывы о товаре Rush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497816538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Vapor Trails
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
One Little Victory, Ceiling Unlimited, Ghost Rider, Peaceable Kingdom, The Stars Look Down, How It Is, Vapor Trail, Secret Touch, Earthshine, Sweet Miracle, Nocturne, Freeze - Part IV Of "Fear", Out Of The Cradle
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Little Victory, Ceiling Unlimited, Ghost Rider, Peaceable Kingdom, The Stars Look Down, How It Is, Vapor Trail, Secret Touch, Earthshine, Sweet Miracle, Nocturne, Freeze - Part IV Of "Fear", Out Of The Cradle
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка - купить по цене 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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