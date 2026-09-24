Jamiroquai - High Times - Tour Edition (Marbled Steel) (0198029996814) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Tour Edition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 720523
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029996814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Tour Edition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When You Gonna Learn?, Too Young to Die, Blow Your Mind, Emergency On Planet Earth, Space Cowboy, Virtual Insanity, Cosmic Girl, Alright, High Times, Deeper Underground, Canned Heat, Little L, Love Foolosophy, Corner of the Earth, You Give Me Something, Feels Just Like It Should, Seven Days in Sunny June, (Don t) Give Hate a Chance, Runaway, Radio
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
карточки
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jamiroquai - High Times - Tour Edition (Marbled Steel) (0198029996814) виниловая пластинка
В честь своего масштабного тура по Европе и Великобритании в 2025 году Jamiroquai выпускают специальное туровое издание своего знаменитого сборника «High Times - Singles 1992-2006»,. включающего самые известные хиты группы. Лимитированное издание на цветном виниле с эксклюзивным арт-принтом и одним из пяти ламинатов с изображением Buffalo Man. Этот фантастический сборник включает в себя 20 песен, в том числе хит номер 1 «Deeper Underground», семь других треков, попавших в десятку лучших, среди которых «Virtual Insanity», «Cosmic Girl» и «Canned Heat», а также другие известные синглы, такие как «Seven Days in Sunny June» и «Space Cowboy», многие из которых являются постоянными участниками текущих концертов группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029996814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
Tour Edition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When You Gonna Learn?, Too Young to Die, Blow Your Mind, Emergency On Planet Earth, Space Cowboy, Virtual Insanity, Cosmic Girl, Alright, High Times, Deeper Underground, Canned Heat, Little L, Love Foolosophy, Corner of the Earth, You Give Me Something, Feels Just Like It Should, Seven Days in Sunny June, (Don t) Give Hate a Chance, Runaway, Radio
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
карточки
Страна производитель
США
В честь своего масштабного тура по Европе и Великобритании в 2025 году Jamiroquai выпускают специальное туровое издание своего знаменитого сборника «High Times - Singles 1992-2006»,. включающего самые известные хиты группы. Лимитированное издание на цветном виниле с эксклюзивным арт-принтом и одним из пяти ламинатов с изображением Buffalo Man. Этот фантастический сборник включает в себя 20 песен, в том числе хит номер 1 «Deeper Underground», семь других треков, попавших в десятку лучших, среди которых «Virtual Insanity», «Cosmic Girl» и «Canned Heat», а также другие известные синглы, такие как «Seven Days in Sunny June» и «Space Cowboy», многие из которых являются постоянными участниками текущих концертов группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jamiroquai - High Times - Tour Edition (Marbled Steel) (0198029996814) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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