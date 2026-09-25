Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка
«Lux» — четвёртый студийный альбом обладательницы премии «Грэмми», певицы, автора песен и продюсера Розалии. Издание на прозрачном виниле, включает три дополнительные песни. Это её самый новаторский и глобальный релиз на сегодняшний день — монументальный шедевр видения и мастерства. Альбом записан с Лондонским симфоническим оркестром и включает в себя вокалистов, таких как Бьорк, Карминью, Эстрелья Моренте и Сильвия Перес Крус, а также хор Escolania de Montserrat i Orfe? Catal?. Розалия исследует такие темы, как женский мистицизм, трансформация и духовность, прослеживая связь между иллюзией и потерей, верой и самопознанием.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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