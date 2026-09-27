Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
Новый студийный альбом мировых звезд альтернативного рока, проекта бывших участников CREED. Уже более 15 лет Alter Bridge известны тем, что стирают грань между хард-роком и хэви-металом. Основываясь на звучании, завоевавшем признание критиков во всем мире, и преданных поклонников по всему миру, группа возвращается со своим шестым студийным альбомом Walk The Sky. От вступительной вокальной партии «One Life» до трогательного финала «Dying Light» Alter Bridge создали внушительное дополнение к своему музыкальному каталогу. Такие песни, как «God Speed», «Native Son» и «Walking On The Sky», несомненно, войдут в последующие живые сеты. Alter Bridge отправится в путь. в мировое турне, которое начнется в сентябре в Соединенных Штатах, а затем отправится в Европу, чтобы завершить 2019
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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