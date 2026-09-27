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Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка

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Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка - фото 1
Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка - фото 2
Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Walk The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка - фото 1
  • Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка - фото 2
  • Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
5 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
8.41E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Walk The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка

Новый студийный альбом мировых звезд альтернативного рока, проекта бывших участников CREED. Уже более 15 лет Alter Bridge известны тем, что стирают грань между хард-роком и хэви-металом. Основываясь на звучании, завоевавшем признание критиков во всем мире, и преданных поклонников по всему миру, группа возвращается со своим шестым студийным альбомом Walk The Sky. От вступительной вокальной партии «One Life» до трогательного финала «Dying Light» Alter Bridge создали внушительное дополнение к своему музыкальному каталогу. Такие песни, как «God Speed», «Native Son» и «Walking On The Sky», несомненно, войдут в последующие живые сеты. Alter Bridge отправится в путь. в мировое турне, которое начнется в сентябре в Соединенных Штатах, а затем отправится в Европу, чтобы завершить 2019



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
8.41E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Walk The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Новый студийный альбом мировых звезд альтернативного рока, проекта бывших участников CREED. Уже более 15 лет Alter Bridge известны тем, что стирают грань между хард-роком и хэви-металом. Основываясь на звучании, завоевавшем признание критиков во всем мире, и преданных поклонников по всему миру, группа возвращается со своим шестым студийным альбомом Walk The Sky. От вступительной вокальной партии «One Life» до трогательного финала «Dying Light» Alter Bridge создали внушительное дополнение к своему музыкальному каталогу. Такие песни, как «God Speed», «Native Son» и «Walking On The Sky», несомненно, войдут в последующие живые сеты. Alter Bridge отправится в путь. в мировое турне, которое начнется в сентябре в Соединенных Штатах, а затем отправится в Европу, чтобы завершить 2019


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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