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Rush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Rush (0199957091060) - фото 1
  • Rush - Rush (0199957091060) - фото 2
  • Rush - Rush (0199957091060) - фото 3
  • Rush - Rush (0199957091060) - фото 4
  • Rush - Rush (0199957091060) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
5 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0199957091060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Finding My Way, Need Some Love, Take a Friend, Here Again, What You're Doing, In the Mood, Before and After, Working Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка

Херуит выпустил дебютный альбом Rush в 1974 году, когда он стал культовой работой группы, которая начала свою карьеру. Это один из альбомов Rush, в котором записан оригинальный барабанщик Джон Ратси. Он верит в группу с именами, принадлежащими Нилу Пирту. На дебютной пластинке прозвучало несколько треков «Finding My Way» и «Working Man». "Rush" - это винил на 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Rush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0199957091060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Finding My Way, Need Some Love, Take a Friend, Here Again, What You're Doing, In the Mood, Before and After, Working Man
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Херуит выпустил дебютный альбом Rush в 1974 году, когда он стал культовой работой группы, которая начала свою карьеру. Это один из альбомов Rush, в котором записан оригинальный барабанщик Джон Ратси. Он верит в группу с именами, принадлежащими Нилу Пирту. На дебютной пластинке прозвучало несколько треков «Finding My Way» и «Working Man». "Rush" - это винил на 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка - стоимость товара 5550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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