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Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка

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Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 1
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 2
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 3
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 4
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 5
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 6
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 7
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 8
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 9
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 10
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 11
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 12
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 13
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 14
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 15
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 16
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 17
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 18
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 19
Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tyler The Creator
Альбом (сингл)
Chromakopia
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 1
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 2
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 3
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 4
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 5
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 6
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 7
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 8
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 9
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 10
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 11
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 12
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 13
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 14
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 15
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 16
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 17
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 18
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 19
  • Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720287
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Загружаем...
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Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029264616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tyler The Creator
Альбом (сингл)
Chromakopia
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
St. Chroma (feat. Daniel Caesar), Rah Tah Tah, Noid, Darling, I (feat. Teezo Touchdown), Hey Jane, I Killed You, Judge Judy, Sticky (feat. Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne), Take Your Mask Off (feat. Daniel Caesar & LaToiya Williams), Tomorrow, Thought I Was Dead (feat. ScHoolboy Q & Santigold), Mother, Like Him (feat. Lola Young), Balloon (feat. Doechii), I Hope You Find Your Way Home
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка

Chromakopia — восьмой студийный альбом американского рэпера Tyler, the Creator. Он был выпущен на Columbia Records 28 октября 2024 года. Издание на белом виниле. Полностью написанный, спродюсированный и аранжированный Тайлером Оконмой, альбом Chromakopia отражает все грани его творческого пути. В альбоме приняли участие множество гостей, включая Daniel Caesar, Doechii, GloRilla, Lil Wayne, Schoolboy Q и Teezo Touchdown, но альбом, несомненно, отражает собственное видение Тайлера. Благодаря своему обширному трек-листу, он соединяет интроспективную теплоту «Flower Boy» и «Igor» с уверенной структурой «Call Me If You Get Lost», при этом смело разрушая этот баланс, превращая его в нечто непредсказуемое и глубоко человечное. «Chromakopia» поднимает вопрос о том, что приходит после бесчисленных взлётов: неопределённость, ностальгия и творческие переживания. Не круг почёта, а пробуждение.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029264616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tyler The Creator
Альбом (сингл)
Chromakopia
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
St. Chroma (feat. Daniel Caesar), Rah Tah Tah, Noid, Darling, I (feat. Teezo Touchdown), Hey Jane, I Killed You, Judge Judy, Sticky (feat. Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne), Take Your Mask Off (feat. Daniel Caesar & LaToiya Williams), Tomorrow, Thought I Was Dead (feat. ScHoolboy Q & Santigold), Mother, Like Him (feat. Lola Young), Balloon (feat. Doechii), I Hope You Find Your Way Home
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Chromakopia — восьмой студийный альбом американского рэпера Tyler, the Creator. Он был выпущен на Columbia Records 28 октября 2024 года. Издание на белом виниле. Полностью написанный, спродюсированный и аранжированный Тайлером Оконмой, альбом Chromakopia отражает все грани его творческого пути. В альбоме приняли участие множество гостей, включая Daniel Caesar, Doechii, GloRilla, Lil Wayne, Schoolboy Q и Teezo Touchdown, но альбом, несомненно, отражает собственное видение Тайлера. Благодаря своему обширному трек-листу, он соединяет интроспективную теплоту «Flower Boy» и «Igor» с уверенной структурой «Call Me If You Get Lost», при этом смело разрушая этот баланс, превращая его в нечто непредсказуемое и глубоко человечное. «Chromakopia» поднимает вопрос о том, что приходит после бесчисленных взлётов: неопределённость, ностальгия и творческие переживания. Не круг почёта, а пробуждение.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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