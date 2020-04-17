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Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка

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Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото 2
Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото 3
Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.04.2020
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
BENEATH THE REMAINS
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото 2
  • Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото 3
  • Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388099
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497849840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.04.2020
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
BENEATH THE REMAINS
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка

Track List

A1Beneath The Remains
A2Inner Self
A3Stronger Than Hate
A4Mass Hypnosis
B1Sarcastic Existence
B2Slaves Of Pain
B3Lobotomy
B4Hungry
B5Primitive Future

The Rio/Nas Nuvens Recordings, Before The Florida Sessions/Mixdown

C1Beneath The Remains
C2Inner Self (Instrumental)
C3Stronger Than Hate (Instrumental)
C4Mass Hypnosis
C5Troops Of Doom (Live 9/22/1989)
D1Sarcastic Existence
D2Slaves Of Pain (Instrumental)
D3Lobotomy
D4Hungry (Instrumental)
D5Primitive Future

Отзывы о товаре Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497849840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.04.2020
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
BENEATH THE REMAINS
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
deluxe
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Beneath The Remains
A2Inner Self
A3Stronger Than Hate
A4Mass Hypnosis
B1Sarcastic Existence
B2Slaves Of Pain
B3Lobotomy
B4Hungry
B5Primitive Future

The Rio/Nas Nuvens Recordings, Before The Florida Sessions/Mixdown

C1Beneath The Remains
C2Inner Self (Instrumental)
C3Stronger Than Hate (Instrumental)
C4Mass Hypnosis
C5Troops Of Doom (Live 9/22/1989)
D1Sarcastic Existence
D2Slaves Of Pain (Instrumental)
D3Lobotomy
D4Hungry (Instrumental)
D5Primitive Future
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