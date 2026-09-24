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Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка

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Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка - фото 1
Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Lust For Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка - фото 1
  • Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716341
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602475371915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Lust For Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lust For Life, Sixteen, Some Weird Sin, The Passenger, Tonight, Success, Turn Blue, Neighborhood Threat, Fall In Love With Me
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка

"Lust For Life" был вторым из трех альбомов, которые Игги Поп выпустил в 1977 году. После распада The Stooges он выпустил свой первый альбом "The Idiot". С последующим "Lust For Life", спродюсированным Дэвидом Боуи, он сумел получить признание как серьезный артист. "Lust for Life", выпущенный менее чем через год после "The Idiot", является возвращением к небрежному, пошлому, блюзовому свингу The Stooges. Хотя альбом снова был спродюсирован Дэвидом Боуи, в музыкальном плане он скорее отходит на второй план, позволяя Игги Попу занять центральное место в его возвращении в форму.

Отзывы о товаре Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602475371915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Lust For Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lust For Life, Sixteen, Some Weird Sin, The Passenger, Tonight, Success, Turn Blue, Neighborhood Threat, Fall In Love With Me
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Lust For Life" был вторым из трех альбомов, которые Игги Поп выпустил в 1977 году. После распада The Stooges он выпустил свой первый альбом "The Idiot". С последующим "Lust For Life", спродюсированным Дэвидом Боуи, он сумел получить признание как серьезный артист. "Lust for Life", выпущенный менее чем через год после "The Idiot", является возвращением к небрежному, пошлому, блюзовому свингу The Stooges. Хотя альбом снова был спродюсирован Дэвидом Боуи, в музыкальном плане он скорее отходит на второй план, позволяя Игги Попу занять центральное место в его возвращении в форму.
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Iggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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