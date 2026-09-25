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Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
Pocket Symphony
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) - фото 1
  • Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) - фото 2
  • Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748366
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732765925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
Pocket Symphony
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Space Maker, Once Upon a Time, One Hell of a Party, Napalm Love, Mayfair Song, Left Bank, Photograph, Mer Du Japon, Lost Message, Sometimes Between Waking and Sleeping, Redhead Girl, Night Sight
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка

Pocket Symphony — четвёртый студийный альбом французского дуэта электронной музыки Air, выпущенный в 2007 году. Лимитированное издание на ультрапрозрачном виниле в гейтфолде Этот альбом, первоначально выпущенный в 2007 году и спродюсированный давним соратником Найджелом Годричем, представляет собой изысканную и интроспективную веху в карьере Air. В записи мастерски сочетаются деликатная электроника и традиционные японские инструменты, создавая звуковое полотно, одновременно интимное и кинематографичное, с выдающимися выступлениями Джарвиса Кокера (Pulp) и Нила Хэннона (The Divine Comedy). Альбом был недоступен на виниле в течение многих лет, пока не вышло это долгожданное переиздание.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732765925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
Pocket Symphony
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Space Maker, Once Upon a Time, One Hell of a Party, Napalm Love, Mayfair Song, Left Bank, Photograph, Mer Du Japon, Lost Message, Sometimes Between Waking and Sleeping, Redhead Girl, Night Sight
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Pocket Symphony — четвёртый студийный альбом французского дуэта электронной музыки Air, выпущенный в 2007 году. Лимитированное издание на ультрапрозрачном виниле в гейтфолде Этот альбом, первоначально выпущенный в 2007 году и спродюсированный давним соратником Найджелом Годричем, представляет собой изысканную и интроспективную веху в карьере Air. В записи мастерски сочетаются деликатная электроника и традиционные японские инструменты, создавая звуковое полотно, одновременно интимное и кинематографичное, с выдающимися выступлениями Джарвиса Кокера (Pulp) и Нила Хэннона (The Divine Comedy). Альбом был недоступен на виниле в течение многих лет, пока не вышло это долгожданное переиздание.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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