The Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка
Концептуальный и артистичный альбом Chip Chrome & The Mono-Tones представляет новую инкарнацию The Neighborhood. Перевоплотившись в серебряноликого инопланетянина Чипа Хрома, фронтмен группы Джесси Разерфорд, подобно Зигги Стардасту, одновременно формирует новый эстетический язык, открывает новые грани своего музыкального дарования и рассказывает историю о зависимости от славы и внимания публики. Такой своеобразный оммаж Дэвиду Боуи получается и самобытным, и убедительным: черпая вдохновение в альт-роке 1970-х, группа-хамелеон легко жонглирует современными стилистическими тропами и фактически пересобирает себя от трека к треку. Итог такого смелого эксперимента — удивительное и удивляющее произведение в 11 треках, которое собрало свыше 50 миллионов просмотров и прослушиваний на стриминг-стримах за 5 дней после релиза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитGarbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитMachine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) винил...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитBeck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре The Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка