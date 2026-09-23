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The Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка

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The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 1
The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 2
The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 3
The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 4
The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 5
The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
Chip Chrome & The Mono-Tones
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 1
  • The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 2
  • The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 3
  • The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 4
  • The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 5
  • The Neighbourhood - Chip Chrome &amp; The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500764
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397999211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
Chip Chrome & The Mono-Tones
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Chip Chrome, Pretty Boy, Lost in Translation, Devil’s Advocate, Hell or High Water, Cherry Flavoured, The Mono-Tones, BooHoo, Silver Lining, Tobacco Sunburst, Middle of Somewhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка

Концептуальный и артистичный альбом Chip Chrome & The Mono-Tones представляет новую инкарнацию The Neighborhood. Перевоплотившись в серебряноликого инопланетянина Чипа Хрома, фронтмен группы Джесси Разерфорд, подобно Зигги Стардасту, одновременно формирует новый эстетический язык, открывает новые грани своего музыкального дарования и рассказывает историю о зависимости от славы и внимания публики. Такой своеобразный оммаж Дэвиду Боуи получается и самобытным, и убедительным: черпая вдохновение в альт-роке 1970-х, группа-хамелеон легко жонглирует современными стилистическими тропами и фактически пересобирает себя от трека к треку. Итог такого смелого эксперимента — удивительное и удивляющее произведение в 11 треках, которое собрало свыше 50 миллионов просмотров и прослушиваний на стриминг-стримах за 5 дней после релиза.

Отзывы о товаре The Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397999211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
The Neighbourhood
Альбом (сингл)
Chip Chrome & The Mono-Tones
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Chip Chrome, Pretty Boy, Lost in Translation, Devil’s Advocate, Hell or High Water, Cherry Flavoured, The Mono-Tones, BooHoo, Silver Lining, Tobacco Sunburst, Middle of Somewhere
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концептуальный и артистичный альбом Chip Chrome & The Mono-Tones представляет новую инкарнацию The Neighborhood. Перевоплотившись в серебряноликого инопланетянина Чипа Хрома, фронтмен группы Джесси Разерфорд, подобно Зигги Стардасту, одновременно формирует новый эстетический язык, открывает новые грани своего музыкального дарования и рассказывает историю о зависимости от славы и внимания публики. Такой своеобразный оммаж Дэвиду Боуи получается и самобытным, и убедительным: черпая вдохновение в альт-роке 1970-х, группа-хамелеон легко жонглирует современными стилистическими тропами и фактически пересобирает себя от трека к треку. Итог такого смелого эксперимента — удивительное и удивляющее произведение в 11 треках, которое собрало свыше 50 миллионов просмотров и прослушиваний на стриминг-стримах за 5 дней после релиза.
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