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Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка

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Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 1
Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 2
Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 3
Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 4
Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 5
Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 6
Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 7
Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
UN JOUR DANS NOTRE VIE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 1
  • Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 2
  • Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 3
  • Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 4
  • Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 5
  • Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 6
  • Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 7
  • Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция INDOCHINE
filter_none Товар входит в коллекцию INDOCHINE

Коллекция INDOCHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751101111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
UN JOUR DANS NOTRE VIE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка

Track List

A1Savoure Le Rouge4:21
A2Sur Les Toits Du Monde5:05
A3Un Jour Dans Notre Vie3:59
A4Anne Et Moi3:12
A5La Main Sur Vous4:52
A6Some Days3:42
B1Bienvenue Chez Les Nus4:03
B2D'Ici Mon Amour4:43
B3Candy Prend Son Fusil3:11
B4Ultra S.4:21
B5Vietnam Glam4:01
B6Crystal SOng Telegram2:33

Отзывы о товаре Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751101111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.09.2015
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
UN JOUR DANS NOTRE VIE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Savoure Le Rouge4:21
A2Sur Les Toits Du Monde5:05
A3Un Jour Dans Notre Vie3:59
A4Anne Et Moi3:12
A5La Main Sur Vous4:52
A6Some Days3:42
B1Bienvenue Chez Les Nus4:03
B2D'Ici Mon Amour4:43
B3Candy Prend Son Fusil3:11
B4Ultra S.4:21
B5Vietnam Glam4:01
B6Crystal SOng Telegram2:33
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Indochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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