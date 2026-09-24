Описание товара Malia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая пластинка

One Grass Skirt To London — новый студийный альбом певицы Malia, это путешествие длиной 8200 километров из Малави в Лондон, куда она эмигрировала в подростковом возрасте. Издание на виниле. 14 тщательно отобранных песен на этом альбоме имеют для певицы неоценимую личную ценность. Мягкий джаз, гламурный романс, электропоп, соул, баллады, мюзик-холл, госпел-блюз и даже регги в удивительной версии "Wand'rin' Star" Ли Марвина - Малии всё удается естественно. То, что она передает в этих 14 песнях, — это решающие моменты ее жизни, сильные эмоции, интимные откровения, которые она пережила в полумраке кинотеатров Блантайра (Малави), Патни в Южном Лондоне или перед семейным телевизором. Через музыку к фильму она также отдает трогательную дань уважения своему отцу в песне «When I'm Cleaning Windows», созданной Джорджем Формби в 1936 году для фильма Keep Your Seat Please. «За каждой из этих песен стоит либо воспоминание, либо личный опыт, либо возможность передать часть себя. Я знаю, что этот альбом охватывает разные жанры. Но если он призван передать определенный образ меня, то это образ влюбленного в музыку в самом широком смысле этого слова. Если музыкальное произведение трогает и волнует меня, неважно, к какому жанру оно принадлежит». Как обычно, она опиралась на трио, состоящее из пианиста Александра Саада, басиста Жана-Даниэля Ботта и барабанщика Лорана Сериеса, с которыми Малия работала со времен Black Orchid. Вместе с ними ей удается сделать этот альбом одним из самых личных в ее дискографии.